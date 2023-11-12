تقارير تتحدث عن دور لملك بريطانيا في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أحداث فلسطين وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد، عن دور محتمل لملك بريطانيا تشارلز الثالث في القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب في غزة.
دور مرتقب لملك بريطانيا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد، أن ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، سيجري محادثات مع الزعماء العرب من أجل صياغة "خارطة طريق" لاتفاقية سلام مستقبلية في قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة الديلي ميل أن ملك بريطانيا يأمل في استخدام علاقاته مع زعماء العالم العربي من أجل بدء عملية تؤدي إلى حل طويل الأمد لقطاع غزة وإسرائيل.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها اليوم أن الملك يعتزم إجراء هذه المحادثات مع الزعماء العرب على هامش قمة المناخ المقرر عقدها في دبي نهاية الشهر الجاري.
وأشار تقرير الديلي ميل إلى أن الملك تشارلز قد يلجأ إلى ولي العاهل السعودي محمد بن سلمان عبر اتصالاته مع سلطان عمان وملك البحرين.
وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
ووفقا للصحيفة يعتقد تشارلز الثالث أن الطريقة الوحيدة للفوز في الحرب ضد الإرهاب هي التعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال مصدر في القصر للصحيفة البريطانية: "الملك قلق للغاية بشأن الموضوع، وأثناء زيارته للشرق الأوسط، يستغل الفرصة لإجراء محادثات مع الجانبين.
وأضاف المصدر أن هناك فرصة لمواصلة الاستماع ومحاولة تعزيز أكبر قدر ممكن من الوئام بين الأديان والمجتمعات من خلال الحوار وتعزيز الطموح للتوصل إلى حل سلمي.
وكثف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على غزة خلال الفترة الأيام القليلة الماضية، بحجة محاربة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وطالبت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدخول في مفاوضات سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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