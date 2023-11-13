الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فنانون تعرضوا لحوادث سير في عام 2023، آخرهم سهر الصايغ

سهر الصايغ، فيتو
سهر الصايغ، فيتو

 شهدت  الساحة الفنية خلال عام 2023، تعرض عدد من الفنانين لحوادث سير مختلفة، تثير قلق الجمهور وآخرهم الفنانة  سهر الصايغ التي نجت من حادث سير، ونقلت على أثره إلى أحد المستشفيات.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز الفنانين الذين تعرضوا لحادث سير. 

حادث سهر الصايغ 

 وكشفت الفنانة سهر الصايغ عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

Advertisements

وقالت سهر الصايغ في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنها أصبحت بصحة جيدة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

وحرصت سهر الصايغ، على تقديم الشكر لكل من سأل عنها بعد نقلها لأحد المستشفيات لتلقيها العلاج اللازم بعد حادث السير الذي تعرضت له.  

وكانت سهر الصايغ كشفت عن تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

وكتبت سهر الصايغ: “الحمد لله عملت حادثة إمبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وماشاء فعل”.

وتابعت: “مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال،  شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدا وكتر ألف خيركم …حقيقي مصر فيها رجالة”.

حادث تامر هجرس على الطريق الصحراوي 

وفي شهر أغسطس الماضي، تعرض الفنان تامر هجرس لحادث سير، في الساحل الشمالي 

وكان قد كشف الفنان تامر هجرس آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير في الساحل الشمالي.

وقال “هجرس” في تصريح خاص لفيتو:" أنا الحمد الله أصبحت بصحة جيدة، وأثناء عودتي من الساحل الشمالي “خيشت”  بسبب عربية وقفت مرة واحدة قدامي وحاولت اتفادها بس معرفتش وخبطت منها جزء، وحصلي شوية خدوش على رجلي بس الحمد لله". 

حادث محمد الشقنقيري

وفي شهر أكتوبر الماضي، تعرض محمد الشقنقيري لحادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي.  

وأكد الفنان محمد الشقنقيري في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الحادث الذي تعرض له على طريق الإسكندرية الصحراوي حادث بسيط، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

مي سليم تتعرض لحادث تصادم 

 وفي شهر مايو الماضي، تعرضت الفنانة مي سليم، إلى حادث تصادم بسيارتها على الطريق الدائري باتجاه المعادي، حيث وقع حادث تصادم بين أربع سيارات من بينهم سيارة مي سليم، التي تحطمت ولم تصب مي بأي أذى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ حادث سهر الصايغ مي سليم تامر هجرس

مواد متعلقة

سهر الصايغ تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير

نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

الأكثر قراءة

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

الأهلي، حقيقة رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الألماني (فيديو)

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

نواجه عالم إسلامي موحد من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش هالاند

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

تصل إلى 480 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية