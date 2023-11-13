فنانون تعرضوا لحوادث سير في عام 2023، آخرهم سهر الصايغ

شهدت الساحة الفنية خلال عام 2023، تعرض عدد من الفنانين لحوادث سير مختلفة، تثير قلق الجمهور وآخرهم الفنانة سهر الصايغ التي نجت من حادث سير، ونقلت على أثره إلى أحد المستشفيات.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز الفنانين الذين تعرضوا لحادث سير.

حادث سهر الصايغ

وكشفت الفنانة سهر الصايغ عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

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وقالت سهر الصايغ في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنها أصبحت بصحة جيدة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

وحرصت سهر الصايغ، على تقديم الشكر لكل من سأل عنها بعد نقلها لأحد المستشفيات لتلقيها العلاج اللازم بعد حادث السير الذي تعرضت له.

وكانت سهر الصايغ كشفت عن تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

وكتبت سهر الصايغ: “الحمد لله عملت حادثة إمبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وماشاء فعل”.

وتابعت: “مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدا وكتر ألف خيركم …حقيقي مصر فيها رجالة”.

حادث تامر هجرس على الطريق الصحراوي

وفي شهر أغسطس الماضي، تعرض الفنان تامر هجرس لحادث سير، في الساحل الشمالي

وكان قد كشف الفنان تامر هجرس آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير في الساحل الشمالي.

وقال “هجرس” في تصريح خاص لفيتو:" أنا الحمد الله أصبحت بصحة جيدة، وأثناء عودتي من الساحل الشمالي “خيشت” بسبب عربية وقفت مرة واحدة قدامي وحاولت اتفادها بس معرفتش وخبطت منها جزء، وحصلي شوية خدوش على رجلي بس الحمد لله".

حادث محمد الشقنقيري

وفي شهر أكتوبر الماضي، تعرض محمد الشقنقيري لحادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي.

وأكد الفنان محمد الشقنقيري في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الحادث الذي تعرض له على طريق الإسكندرية الصحراوي حادث بسيط، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

مي سليم تتعرض لحادث تصادم

وفي شهر مايو الماضي، تعرضت الفنانة مي سليم، إلى حادث تصادم بسيارتها على الطريق الدائري باتجاه المعادي، حيث وقع حادث تصادم بين أربع سيارات من بينهم سيارة مي سليم، التي تحطمت ولم تصب مي بأي أذى.