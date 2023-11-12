الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

سهر الصايغ تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير

سهر الصايغ، فيتو
سهر الصايغ، فيتو

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد  تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

الوضع الصحي لسهر الصايغ بعد تعرضها لحادث سير 

وقالت سهر الصايغ في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنها أصبحت بصحة جيدة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

وحرصت سهر الصايغ، على تقديم الشكر لكل  من سال عنها بعد نقلها لأحد المستشفيات لتلقيها العلاج اللازم بعد  حادث السير  الذي تعرضت له.  

وكانت قد كشفت سهر الصايغ عن تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

وكتبت سهر الصايغ: “الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل”.

Advertisements

وتابعت: “مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال،  شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ حادث سهر الصايغ اخبار الفن

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية