سهر الصايغ تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

الوضع الصحي لسهر الصايغ بعد تعرضها لحادث سير

وقالت سهر الصايغ في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنها أصبحت بصحة جيدة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير نقلت على إثرها لأحد المستشفيات.

وحرصت سهر الصايغ، على تقديم الشكر لكل من سال عنها بعد نقلها لأحد المستشفيات لتلقيها العلاج اللازم بعد حادث السير الذي تعرضت له.

وكانت قد كشفت سهر الصايغ عن تعرضها لحادث سير مروع مساء أمس السبت، نقلت على إثره لأحد المستشفيات.

وكتبت سهر الصايغ: “الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل”.

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وتابعت: “مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله”.