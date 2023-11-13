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فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

العاصفة ديبي، فيتو
العاصفة ديبي، فيتو

تتزايد التوقعات بأن تضرب العاصفة ديبي أيرلندا وأجزاء من المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، مصحوبة برياح مدمرة وأمطار غزيرة، من المحتمل أن تعطل السفر وتسبب الفيضانات.

100 كيلومتر، سرعة هبوب الرياح في أيرلندا 

وتبلغ سرعة هبوب الرياح في أيرلندا 100 كيلومتر في الساعة صباح الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأيرلندية "ميت إيريان"، التي أعلنت تحذيرا برتقاليا لأجزاء من البلاد، وتنبيها من عاصفة حمراء لبعض المناطق الساحلية في الغرب.

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من جانبه، قال جيسون كيلي، كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية: من المتوقع أن تؤثر أقوى الرياح على أجزاء من جمهورية أيرلندا في وقت مبكر من يوم الاثنين، وربما تتزامن مع التنقل الصباحي، قبل أن تؤثر بعد ذلك على أجزاء من شمال ويلز وشمال إنجلترا حتى فترة ما بعد الظهر.

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إيرلندا المملكة المتحدة امطار غزيره سرعة هبوب الرياح خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأيرلندية ميت إيريان جيسون كيلي كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية العاصفة ديبي

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