الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

لتفادي الحوادث أثناء الأمطار، نصائح مرورية هامة للسائقين على الطرق السريعة

القيادة في المطر،
القيادة في المطر، فيتو

أصدرت الإدارة العامة للمرور، بعض التوجيهات والإرشادات والنصائح المهمة لقائدي وسائقي السيارات على الطرق السريعة، لتفادي وقوع الحوادث حفاظا على حياة المواطنين عند القيادة في المطر.

نصائح وإرشادات

ومن أهم هذه النصائح والإرشادات:

1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

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3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

سلامة الإطارات وصلاحية الفرامل والطفاية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد السيارة التأكد من:

1- سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي.

2- اكتمال منسوب المحرك والفرامل.

3- اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير.

4- سلامة سير المروحة والدينامو.

5- صلاحية فرامل اليد.

6- صلاحية طفاية الحريق.

7- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

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الادارة العامة للمرور تفادى وقوع الحوادث مياه المطر التحكم في عجلة القيادة وضوح الرؤية مسافة الأمان جهاز الفرامل قائد السيارة

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