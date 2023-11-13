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رياضة

حلمي طولان: محمد صلاح أيقونة مصر وفخر العرب ومفيش لاعب في مصر يساوي 5 مليون جنيه

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أيقونة مصر وفخر العرب بسبب إنجازاته وأرقامه القياسية.

وقال طولان لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "كنت سعيد بقرار محمد صلاح في الاستمرار مع ليفربول فهو لديه قدرات عقلية مختلفة عن جميع اللاعبين المصريين".

وأكد، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز هو السبب فى رفع سقف رواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة.

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 سقف رواتب اللاعبين

وقال طولان: "أفضل لاعب في مصر لا يستحق الحصول على أكثر من 5 ملايين جنيه فقط، ويجب وضع سقف رواتب للاعبين خلال الفترة المقبلة من جانب اتحاد الكرة".

واصل محمد صلاح، لاعب ليفربول تألقه مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم، وساهم في فوز الريدز مؤخرا على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري وسجل ثنائية.

وفي التقرير التالي نعرض لكم إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

 

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي 

  • 12 مباراة في الدوري
  • سجل 10 أهداف منها 3 ركلات جزاء، صنع 4 أهداف في الدوري
  • لعب 4 مباريات في اليورباليج، سجل هدفين
  • حصل على 3 بطاقات صفراء
  • سجل إجمالي 12 هدفا وصنع 4

الدوري الإنجليزي، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برينتفورد.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة، أحرز منها هدفين في الدقيقتين 39 و62، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح رجل مباراة ليفربول وبرينتفورد

وحسبما جاء عبر موقع رابطة الدوري الإنجليزي، أنه تم اختيار النجم المصري محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول وبرينتفورد.

كما حصد محمد صلاح أفضل تقييم في مباراة فريقه أمام برينتفورد، طبقا لشبكة “هوسكورد”.

وكشفت شبكة "هوسكورد" العالمية للإحصائيات، أن محمد صلاح حصل على تقييم بلغ 8.4 / 10، وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 6.1 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 72 %، وفاز في المراوغات مرة وحيدة، ولم يفقد محمد صلاح استحواذه على الكرة سوى مرة، وصوب 3 تسديدات، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة خارجه.

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبرينتفورد

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