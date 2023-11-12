الدوري الإنجليزي، محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبرينتفورد

الدوري الإنجليزي، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برينتفورد.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة، أحرز منها هدفين في الدقيقتين 39 و62، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسبما جاء عبر موقع رابطة الدوري الإنجليزي، أنه تم اختيار النجم المصري محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم.

كما حصد محمد صلاح أفضل تقييم في مباراة فريقه أمام برينتفورد، طبقا لشبكة “هوسكورد”.

وكشفت شبكة "هوسكورد" العالمية للإحصائيات، أن محمد صلاح حصل على تقييم بلغ 8.4 / 10 وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 6.1 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 72 %، وفاز في المراوغات مرة وحيدة، ولم يفقد محمد صلاح استحواذه على الكرة سوى مرة، وصوب 3 تسديدات، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة خارجه.

Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي



ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.