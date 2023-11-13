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خارج الحدود

أمريكا توجه غارتين جويتين جديدتين على أهداف إيرانية في سوريا

غارة جوية، فيتو
غارة جوية، فيتو

غزة الآن، قال مسئول أمريكي: إن القوات الأمريكية نفذت غارتين جويتين جديدتين على أهداف تابعة لإيران في شرق سوريا، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" عن المصدر.

وأكدت مراسلة "فوكس نيوز" جنيفر جريفين في تدوينة لها عبر موقع "إكس".

أهداف إيرانية في سوريا

يشار إلى أنه في 10 نوفمبر الجاري، نشر البنتاجون فيديو قال عنها للحظة استهداف "موقع لتخزين الأسلحة شرقي سوريا كانت تستخدمه مجموعات مسلحة تابعة لإيران لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية أكتوبر الماضي، إن واشنطن مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بـ"حسب الضرورة"، للتصدي لمزيد من التهديدات، وذلك في إطار التعليق على هجمات أمر بتنفيذها ضد أهداف إيرانية في سوريا.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام فجر يوم الخميس الماضي، إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ.

 قصف قاعدة حقل العمر الأمريكية 

ذكرت وسائل الإعلام، أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوما في شرق سوريا الأربعاء (الماضي) على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في العراق وسوريا.

هذا وتتعرض قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، وتتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

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