قيادي بحركة حماس: إسرائيل تعرقل ملف إطلاق سراح الأسرى وهذه رسالتنا للسلطة الفلسطينية

طوفان الأقصى، قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس: إن الجانب الإسرائيلي يعرقل ملف إطلاق سراح الرهائن والأسرى، مؤكدًا أنه ليس هناك صيغة نهائية لصفقة بشأن الأسرى تحقق الأهداف المطلوبة.

خيارات حكم غزة

أضاف خلال تصريحات إعلامية، أن إسرائيل تمارس ضغطًا نفسيًا على المقاومة الفلسطينية والوسطاء في ملف الرهائن والأسرى، مشددًا على أن خيارات حكم غزة هي خيارات فلسطينية لا تقبل العبث بها.

قدر المقاومة الفلسطينية

وتابع: واهم من يظن أن الاحتلال قادر على كسر إرادة المقاومة الفلسطينية، ونؤكد أن الوقت ليس في صالح الاحتلال الإسرائيلي وقدرة المقاومة على المناورة أكبر من توقعاته

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رسالة للسلطة الفلسطينية

وواصل: على الأشقاء في السلطة الفلسطينية رام الله أن يدركوا أن الجميع مستهدفون من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأثبتت التجارب قدرة الفلسطينيين على صياغة مستقبلهم بأنفسهم.

الأسرى الإسرائيليون، وعد يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي في لقائه أهالي الأسرى والرهائن في غزة، بالتزامه بإعادتهم إلى تل أبيب.

صفقة أو نشاط عملياتي لإعادة الأسرى



وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لأهالي الأسرى: “ملتزمون بإعادة أحبائكم سواء من خلال نشاط عملياتي أو من خلال صفقة”.

إعلان حماس

وأعلنت حماس مساء اليوم الأحد أن موقف الحركة واضح من ملف الأسرى وهو التبادل الكامل.



وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أكدت حركة حماس أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعطل مفاوضات الإفراج عن الرهائن وحملة الجوازات الأجنبية.

تعليق مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول فلسطيني بأن حركة حماس علقت المفاوضات بشأن الأسري الإسرائيليين بسبب تصرفات الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال مسؤول فلسطيني: "حركة حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى الشفاء".