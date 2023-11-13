معتمد جمال: مباراة أبو سليم "صعبة"، واسم الزمالك سر الفوز على بيراميدز

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين بذلوا أقصى جهد في مباراة بيراميدز، موجها شكره لمجلس الإدارة بسبب الثقة التي منحها له قبل لقاء مصيري.

وقال جمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "إقبال الجماهير على المباراة كان له دور إيجابي وأثبت انتماءهم للنادي وكانوا سندا لنا أمام بيراميدز عند كل تأخر في النتيجة، والجميع لم يقصر في هذه المباراة سواء جهاز فني أو لاعبين".

وأضاف: "الجميع كان على قلب رجل واحد في لقاء بيراميدز بسبب صعوبة وأهمية اللقاء، ورغم الغيابات والنقص العددي نجحنا في التأهل لنهائي الكأس".

مباراة أبو سليم في الكونفيدرالية صعبة

وأضاف، أن مباراة أبو سليم في الكونفيدرالية صعبة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات كافية عن الفريق الليبي حتى الآن.

وقال: "اسم الزمالك الكبير ساهم في خلق دوافع الفوز عند اللاعبين رغم الإصابات العديدة التي عانينا منها قبل اللقاء، ولكن اللاعبين على المستوى البدني قدموا مباراة كبيرة".

وأضاف: "أخبرت ناصر منسي وسامسون بضرورة العمل لاعتمادي عليهما في مباراة بيراميدز ومنحت ثقتي لسامسون؛ لذلك تألق بعد مشاركته فى اللقاء، وسنعمل على رفع اللياقة البدنية للاعبين في الفترة القادمة".



معسكر مغلق للزمالك في الإسكندرية

وكشف معتمد جمال عن وجود معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

وقال: " سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية بالفريق ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذي يعمل بكل جهد".

وأضاف: " ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة فأن ابن نادي الزمالك وشرف لي العمل داخل النادي وفي خدمة القلعة البيضاء، ولن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".

معتمد جمال: أغمضت عيني خلال تسديد ركلات الترجيح في مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف معتمد جمال، عن كواليس الجهاز الفني خلال تسديد ركلات الترجيح فى مباراة بيراميدز.

وقال: "كان هناك حالة من التوتر الشديد خلال تسديد ركلات الترجيح، وأغمضت عيني ولكنني لم أكن خائفا بسبب ثقتي فى اللاعبين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.