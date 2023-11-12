الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مرشح رئاسي أمريكي يزور مستوطنة في غلاف غزة

كريس كريستي، فيتو
كريس كريستي، فيتو

أعرب المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية كريس كريستي عن"تضامنه" مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مؤكدا خلال زيارته للكيان اليوم أن واشنطن يجب أن "تتكاتف" مع حليفتها الوثيقة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تجوّل كريستي في مستوطنة في غلاف غزة والتي سيطر عليها مقاتلو القسام في 7 أكتوبر الماضي، خلال هجوم "طوفان الأقصى"، وعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا.

 

واحدة من أكثر من 20 مستوطنة وقرية هاجمتها حماس

وقال كريستي خلال الجولة في المستوطنة، وهي واحدة من أكثر من 20 مستوطنة وقرية هاجمتها حماس في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر: "لقد جئت إلى هنا لأنني أردت أن أرى ذلك بنفسي".

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ويعتبر كريستي حاكم ولاية نيوجرسي السابق، أول مرشح لخوض انتخابات عام 2024 الرئاسية التمهيدية عن الحزب الجمهوري يزور إسرائيل.

وكريستي الذي يعتبر أبرز منتقدي الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق العام المقبل، صوّر نفسه على أنه الجمهوري الوحيد المستعد لمواجهته مباشرة.

 

تقليص الهجوم على قطاع غزة

وقد اصطف المرشحون الجمهوريون جميعا في دعم إسرائيل، حتى فيما تتعرض تل أبيب لضغوط دولية متزايدة لوقف أو تقليص الهجوم على قطاع غزة الذي استشهد خلاله أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وتابع كريستي: "أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن هناك مئات بل ملايين من الأمريكيين يقفون معهم، ولماذا نحتاج في المستقبل إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وقدم كريستي نفسه كشخص سيدافع - إذا تم انتخابه - عن المصالح الأمريكية والديمقراطية في الخارج.

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