السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

أتليتكو مدريد يتعادل سلبيا أمام لاس بالماس في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي أتليتكو مدريد ولاس بالماس المباراة التي تقام في الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية، علي ملعب جران كناريا معقل فريق لاس بالماس.

أحداث الشوط الأول 

تبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في شوط المباراة الاول لكن وصل لاعبو لاس بالماس في العديد من الكرات إلي مرمي الأتليتي محاولين خطف هدف لولا براعة السلوفيني يان أوبلاك لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي: 

تشكيل أتليتكو مدريد 

حراسة المرمي: أوبلاك 

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، فيتسل، هرموسو 

خط الوسط: باريوس، دي بول، كوكي، ريكيلمي 

خط الهجوم: جريزمان، موراتا 

تشكيل لاس بالماس 

حراسة المرمي: فاليس 

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خط الدفاع: سواريز، كوكو، مارمول، كاردونا 

خط الوسط: مارفين، مونوز، بيروني، رودريجيز، موليرو 

خط الهجوم: منير الحدادي 

سيميوني مدرب الشهر 

حصد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر، الذي حقق فيه فريقه النقاط الكاملة.

وفاز أتلتيكو مدريد "الروخيبلانكوس" بجميع مبارياته في أكتوبر، حيث بدأ الفريق بتخطي قادش 3-2، ثم ريال سوسيداد 2-1، وسيلتا فيجو 0-3، وألافيس 2-1 في ملعبه.

وبهذا يفوز سيميوني بجائزة أفضل مدرب خلال شهر للمرة الثالثة في الليجا، متفوقا في التصويت على ميتشيل (جيرونا) وفرانسيسكو رودريجيز (رايو فاييكانو).

وبعد مرور 11 جولة من الدوري، يحتل أتلتيكو المركز الثالث، علما بأن له مباراة مؤجلة.

أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس

واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا للجولة السادسة على التوالي، بفوزه المستحق على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1)، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 و45+1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+6 عن طريق أندير جيفارا.

وواصل الفريق المدريدي سلسلة الانتصارات للجولة السادسة على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة يزيح بها برشلونة، الذي سقط في الكلاسيكو على يد ريال مدريد (1-2)، من المركز الثالث، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ثنائي الصدارة ريال مدريد، وجيرونا.

بينما تجرع الفريق الباسكي مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليواصل الفريق فشله في تذوق طعم أي انتصار للجولة السابعة على التوالي، وتحديدا منذ فوزه على فالنسيا بهدف في الجولة الرابعة بداية الشهر الماضي.


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أتليتكو مدريد الدوري الإسباني الليجا الأسبانية لاس بالماس سيميوني

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