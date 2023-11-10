كيفية تقديم مطالبة للحصول على تعويض من شركة التأمين

وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين هي عقد قانوني بين شركة التأمين (المؤمِّن) والشخص (المؤمَّن له) أو العمل أو الكيان المؤمَّن عليه.

كيف تختار وثيقة التأمين المناسبة لك؟

عندما تقرأ وثيقة التأمين الخاصة بك، يجب أن تتحقق من أن بوليصة التأمين المختارة تلبي احتياجاتك وأنك تفهم مسؤوليات شركة التأمين وما تغطيه في حالة حدوث أي خسارة أو ضرر.



تقديم مطالبة تعويض على وثيقة التأمين

تقديم مطالبة تعويض على وثيقة التأمين يجب عليك التحقق من الأمور التالية قبل إرسال مطالبتك:

أنك ضمن الحدود الزمنية لتقديم مطالبة.

أنك مغطى بما تطالب به.

مبلغ التحمل هو مبلغ المال الذي سوف تدفعه إلى شركة التأمين الخاصة بك من المطالبة. قد لا يكون من المفيد تقديم مطالبة إذا كان المبلغ الذي تطالب به أقل من مبلغ التحمل.

تأكد من عدم وجود أي شيء في الشروط والأحكام يمنعك من المطالبة



ما هي خطوات الحصول على المطالبة من خلال شركة التأمين؟

للحصول على مبلغ التأمين أو المطالبة بإصلاح المصاعد أو حتى تغييرها، يجب أن يقوم صاحب الشأن بإرسال كافة التفاصيل عن الحادث الواقع سواء كان به إصابة لأشخاص آخرين أو كان مجرد حادث عطل بالمصعد.

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من ثم تقوم شركة التأمين بمعاينة الموقع والحادث وإذا تطلب الأمر تقوم بتوكيل إحدى محاميها لتحمل المسؤولية الكاملة عن صاحب الشأن إلى أن يصل الأمر إلى دفع مبلغ التعويض للمؤمن عليه أو لصاحب الضرر من الطرف الثالث