الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

برشلونة يتأخر في ملعبه أمام ألافيس 0/1 في الشوط الأول بالليجا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تقدم فريق ديبورتيفو ألافيس على مضيفه برشلونة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

Advertisements

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة 

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.

خط الهجوم: سامو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برشلونة ألافيس ديبورتيفو ألافيس الليجا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

تشكيل مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

نبأ سار في برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالليجا

في حضور الجماهير، برشلونة يكشف خطة تكريم ميسي

الأكثر قراءة

انقسام داخل إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع موسيماني، اعرف التفاصيل

الدوري الإنجليزي، ليفربول يفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة في البريميرليج

حركة حماس تكشف الحاكم الفعلي لقطاع غزة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل مكالمة قرينة الرئيس السيسي وأمينة أردوغان

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى برينتفورد

Advertisements

منوعات

المزيد

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

SNL يقدم مسرحية ساخرة عن مذكرات بريتني سبيرز (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

دعاء المطر، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية