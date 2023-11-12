برشلونة يتأخر في ملعبه أمام ألافيس 0/1 في الشوط الأول بالليجا

تقدم فريق ديبورتيفو ألافيس على مضيفه برشلونة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

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تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.

خط الهجوم: سامو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.