برشلونة يتأخر في ملعبه أمام ألافيس 0/1 في الشوط الأول بالليجا
تقدم فريق ديبورتيفو ألافيس على مضيفه برشلونة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.
سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.
تشكيل برشلونة أمام ألافيس
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.
خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.
تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة
حراسة المرمى: سيفيرا.
خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.
خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.
خط الهجوم: سامو.
ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.
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