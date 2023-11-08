تعرف على موقف برشلونة من استمرار تشافي بعد الخسارة أمام شاختار

يواجه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، انتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، عقب الهزيمة أمام شاختار دونتسيك في دوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فولكس بارك" في مدينة هامبورج.

أوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، موقف مجلس إدارة نادي برشلونة بقيادة خوان لابورتا، من استمرار تشافي هيرنانديز، خاصة أن هناك أصواتا ظهرت في الساعات الماضية تطالب برحيل تشافي عن برشلونة مع اقتراب عقده على الانتهاء مع نهاية الموسم الحالي.

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وأكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة لديها كل الثقة الكاملة في تشافي وجهازه الفني في العودة إلى المسار الصحيح رغم سوء الأداء والنتائج، مؤكدين أن الأهم للنادي هو التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وأن الفريق ما زال منافسًا على لقب الدوري الإسباني بفارق نقاط بسيط مع جيرونا وريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون هناك اجتماع بين الجهاز الفني بقيادة تشافي والإدارة الفنية من أجل تحليل الوضع الحالي وسبب سوء النتائج، خاصة المشاكل الدفاعية وعدم القدرة على الاستحواذ على الكرة، والأقرب أن إدارة برشلونة لن تتخذ أي قرارات خاصة بالجهاز الفني طيلة الموسم لفرض حالة من الاستقرار وسيكون التقييم مع نهاية الموسم.

فيما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن خسارة فريق برشلونة أمام نظيره شاختار الأوكراني، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، أغضبت الإدارة الكتالونية بشدة لسبب آخر.

وسقط برشلونة بهدف دون رد أمام شاختار، وسط انتقادات حادة لأداء الفريق من جانب وسائل الإعلام والجماهير.

الخسارة تؤثر اقتصاديا على برشلونة

وأوضحت الصحيفة، أن "الخسارة لم تكن قاسية فقط بقدر أنها ستؤثر على الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة تحت إدارة، خوان لابورتا".

وأكدت الصحيفة، أن "إدارة برشلونة تحسب كل يورو لها من مشاركاتها المحلية والقارية، حتى يتمكنوا من تصحيح المسار الاقتصادي للنادي".

وأضافت: "كان هناك احتفالات في برشلونة بسبب جمع 7 ملايين يورو من مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ولكن خسارة شاختار بالأمس أزعجت الإدارة لأن النادي خسر 2.8 مليون يورو".

وأوضحت: "هذا هو المبلغ الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مقابل كل فوز في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، مع تخطيط الإدارة للتأهل إلى دور الثمانية من أجل حصد المزيد من الأموال".

وقال تشافي، المدير الفني للبارسا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة كانت بمثابة خطوة للخلف بكل وضوح".

وأضاف "نحن في لحظة سيئة من الركود ولا مانع في الاعتراف بذلك، لأن علينا أن ننتقد أنفسنا ونكون صادقين، الهزيمة مستحقة ولكن علينا أن نكون إيجابيين فنحن لم نخسر أي شيء ولكننا قدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا".

الخسارة جمدت رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن شاختار صاحب المركز الثالث.