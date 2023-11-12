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رياضة

برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس ويفوز 1/2 في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا من ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.

بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة في الدقيقتين 53 و78 أحدهما من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جيرونا المتصدر وريال مدريد الوصيف.

بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

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خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة 

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.

خط الهجوم: سامو.

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