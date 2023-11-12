جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشن حملة موسعة على الإشغالات والمخالفات

قام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بشن حملة إشغالات شملت القطاع الشرقي والشمالى ومحيط الحصري؛ في إطار تنفيذ خطة الجهاز بمنع العشوائية بمختلف قطاعات المدينة والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن هيئة المجتمعات العمرانية.

قال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز إن حملة القطاع الشرقى أسفرت عن رفع إشغالات المحاور الرئيسية، سنتر ميجامول، القرية السياحية الرابعة والحي المتميز بقيادة راضى خليل معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي وحضور مصطفى عبدالسلام مدير الإزالات والإشغالات بالقطاع الشرقي.

أضاف "النجار" تم إيقاف أعمال وإزالة فورية بالقطاع الشمالي وحدة سكنية بالعمارة رقم ٢٠ منطقة همفرست ( وحدة سكنية بالبدروم) بالمخالفة للاشتراطات، بقيادة محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز وبحضور ماهر سعد مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي.

أشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلي استمرار حملات الإشغالات الصباحية والمسائية، بمحيط ميدان الحصري مما أسفر عن رفع الإشغالات واستغلال الممرات وعمل محلات مخالفة.

شدد "النجار" على الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، على أن الجهاز يحرص على فتح قنوات التواصل مع السكان والاستماع لشكاويهم ومقترحاتهم من خلال الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن، حيث تم العمل من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلف أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

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جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسئولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، ومسئولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسئولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جار الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥٪؜.

وخلال الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.