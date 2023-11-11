السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

ريال مدريد يرصد مبلغا خياليا للتعاقد مع هالاند

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بدأت عملية البحث حول إمكانية التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرغب نادي ريال مدريد في التوقيع مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوف الميرنجي خلال المرحلة القادمة.

واستطاع نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات هالاند عقب منافسة قوية مع عديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

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ريال مدريد مستعد لدفع الشرط الجزائي 

وبحسب ما ذكرته صحيفة” أس” الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر تفعيل الشرط الجزائي فى عقد النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

واستقرت إدارة الميرنجي على دفع ما يقارب من 174 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع الدولي النرويجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند يستطيع التأقلم مع الحياة فى إسبانيا بسهولة كبيرة، خاصة أنه يمتلك منزلا فى مدينة ملقا وقضي جزءًا كبيرًا من وقت فراغه فيه بالإضافة إلى تواجد صديقه السابق في دورتموند، جود بيلينجهام داخل أسوار النادي الملكي ريال مدريد.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع خليفة راموس

كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخطط للتعاقد مع لاعب مميز، لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، صرح بأن ريال مدريد لن يشارك في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز معجب بخوانلو سانشيز، الظهير الأيمن لإشبيلية، ويرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024.

ويرى بيريز، بحسب الشبكة، أن سانشيز يشبه كثيرا زميله سيرجيو راموس، الذي لعب لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد.

ويريد الريال استغلال أن سانشيز ما يزال لديه 18 عاما، ويلعب على أعلى مستوى، كما أن عقده الحالي يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 15 مليون يورو فقط.

وخاض سانشيز 12 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم في مختلف البطولات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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