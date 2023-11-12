مدير مجمع الشفاء بغزة يكشف حقيقة عرض إسرائيل إدخال 300 لتر سولار للمستشفى

مستشفى الشفاء، رد الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، على مزاعم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، عن منع حركة حماس إدخال 300 لتر من السولار للمستشفى.

حقيقة العرض الإسرائيلي على مستشفى الشفاء

وأوضح خلال تصريحات إعلامية: هناك شخص إسرائيلي عرض تزويد مستشفى الشفاء بـ2000 لتر وقود فقبلنا وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر ثم تراجع عرضه إلى 300 لتر فقط.



رد الصليب الأحمر

ولفت: أعربنا عن استعدادنا لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين، ولكن لم يصلنا رد حتى الآن.

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وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، كشف عن استمرار العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق أهدافها.

تدمير أنفاق حماس

وزعم خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل أن قوات جيش الاحتلال قد دمرت الأنفاق ومنصات الصواريخ في غزة.



اعتقال فلسطينيين من غزة



وأضاف أنه تم اعتقال 20 فلسطينيا من المقاومة الفلسطينية في غزة وتم إحضارهم الي إسرائيل للتحقيق.



مزاعم دعم مستشفى الشفاء بغزة



واستمر المتحدث بإسم جيش الاحتلال في مزاعمه قائلا "اقترحنا تقديم 300 لتر من السولار لمستشفى الشفاء لكن حماس منعت إدخالها، كما اقترحنا رعاية الأطفال الرضع ونقلهم لمكان اَمن ولكن حماس منعت ذلك أيضا.



ادخال الوقود لغزة



وتابع: لم يتم إدخال الوقود لقطاع غزة وما حدث أننا اتصلنا مع مستشفى الشفاء وأحضرنا 300 لتر من أجل المحركات الأساسية ونحن في اتصال مباشر مع مدير المستشفى وأكدنا استعدادنا تقديم السولار ولكن حماس منعت ذلك.



وفاة مرضى فلسطينيين بسبب نفاد الوقود بمستشفى الشفاء



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة «القدس» الإخبارية، بارتقاء عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وحصار الاحتلال الإسرائيلي الخانق.

ووفقا للشبكة الفلسطينية، فقد انطلقت دعوات شعبية للخروج بمسيرات ومواجهات في كل فلسطين الآن، وذلك بعد ارتقاء عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي واستمرار الحصار وعدوان الاحـتلال على قطاع غزة.

ومنذ قليل، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.