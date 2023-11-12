موعد ومكان جنازة الفنان عثمان محمد علي
كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان القدير عثمان محمد علي، والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما بعد صراع مع المرض.
وقال عزوز عادل إن جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على، ستشيع عقب صلاة ظهر غدا الإثنين من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.
الفنان عثمان محمد علي
يذكر أن الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".
كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية أبرزهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.
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