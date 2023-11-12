عثمان محمد علي، أصيب بجلطة أثناء التصوير في 2022، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما هذا العام

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، حيث رحل عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

عثمان محمد علي يتحدث عن مرضه

وكان الفنان عثمان محمد علي قد أصيب مطلع العام الماضي 2022 بجلطة في المخ، نقل على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكان الفنان الراحل تحدث عن مرضه في شهر أغسطس الماضي مع أحد البرامج التلفزيونية قائلا: "أصبت بجلطة فى المخ منذ أيام ودخلت الرعاية المركزة وعدت لتوى لمنزلى بالإسكندرية".

Advertisements

وكان قد أوضح خلال حديثه عن مرضه قائلا: "لسه تعبان والجلطة أثرت على ساقى لكن الحمد لله على كل حال، أتابع العلاج بالأدوية، وبعد ذلك أبدأ العلاج الطبيعى، وإذا لم تتحسن حالتى سأعود للمستشفى".

وكشف الفنان عثمان محمد على أنه أصيب بالجلطة أثناء قيامه بتصوير أحد المسلسلات قائلًا: "وقعت فى الاستوديو ونقلونى على المستشفى فى القاهرة وتواصل معى منير مكرم من النقابة وزارنى وبعدها عدت لمنزلى فى الإسكندرية".

تكريم مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والتي أقيمت العام الجاري 2023، كرم الفنان عثمان محمد علي ضمن فعاليات حفله الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فقرة “أسعدتمونا” والتي قدمت خلال الحفل.

من هو الفنان عثمان محمد علي



الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.