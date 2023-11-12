هجوم مباغت على إسرائيل، تفاصيل 12 ساعة غير مسبوقة من المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال ( فيديو)

بعد ساعات قليلة من تحذيرات وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت لحزب الله اللبناني من تكرار سيناريو غزة في بيروت، شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصعيدا غير مسبوق منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وسط حديث عن تصعيد وشيك قد يقود إلى إشعال حرب على هذه الجبهة، خاصة بعدما شن حزب الله هجوما مباغتا علي التجمعات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود اللبنانية.

هجوم لحزب الله غير مسبوق علي قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود اللبنانية

دوت صافرات الا٦نذار في وقت مبكر من اليوم الأحد في التجمعات الإسرائيلية الشمالية – القريبة من الحدود اللبنانية – قبل شن هجوم لحزب الله، حيث ذكر في بيان أول أنه استهدف ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بقذائف المدفعية، وقال إن "مقاتليه حققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان ثان، تبنى الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات رويسة العاصي على الحدود "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

وفي بيان ثالث، قال الحزب إنه استهدف قوة مشاة لوجستية إسرائيلية قال إنها كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، "وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

وفي وقت لاحق، ذكر أنه أطلق صواريخ موجهة على جرافة، مما "أدى إلى ‏مقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود الموجودين حولها بين قتيل وجريح".

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حــ ـزب الله ينشر لقطات لما يقول إنها استهداف تجمُّع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي عند الحدود اللبنانية #الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/c5yoqBP7hU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

خسائر إسرائيلية فادحة جراء هجوم حزب الله

وعلى الرغم من التستر الإسرائيلي علي الخسائر الحقيقية إلا أن تقارير صحفية إسرائيلية كشفت تسجيل 14 إصابة خطيرة من جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من طراز "كورنيت" على إسرائيليين في مستوطنة المنارة الحدودية في الجليل الأعلى.

كما أفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية، أن عدد الإصابات وصل إلى 18 إسرائيليا بينهم جنود ومدنيون فى حالات خطرة، فى حادثين منفصلين نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون من الأراضى اللبنانية بشمال إسرائيل.

حزب الله، فيتو



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحادث الأول أصاب 6 مدنيين بإصابات خطيرة لعمال شركة الكهرباء نتيجة إطلاق تنظيم حزب الله اللبناني صواريخ مضادة للدبابات، وفى حادث آخر أصيب 7 من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون بمنطقة كريات الساحلية التى استهدفت للمرة الثانية منذ بدء الحرب على غزة.

"حزب الله" ينشر مشاهد توثق استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. pic.twitter.com/5AEboluT9G — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 12, 2023

هبوط بورصة تل أبيب عقب التصعيد مع حزب الله

كما ذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أن بورصة تل أبيب هبطت بشكل حاد عقب إطلاق حزب الله صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه المستوطنات القريبة من الحدود مما أوقع عدة إصابات خطيرة بين المستوطنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها انتقلت بورصة تل أبيب، التي افتتحت أسبوع التداول بمكاسب طفيفة للمؤشرات الرائدة، إلى التراجعات بعد أنباء عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

وحسب الصحيفة فإن مؤشر تل أبيب 35 الذي ارتفع بنسبة 0.1% انخفض الآن بنحو 1.5%، على غرار مؤشر تل أبيب 125.



إطلاق 15 رشقة صاروخية علي دولة الاحتلال

فيما جاءت ساعات المساء لتشهد التصعيد الأبرز على الحدود الشمالية الإسرائيلية، حيث أعلنت كتائب القسام في لبنان إطلاق 15 صاروخا في رشقة وصلت إلى مناطق بعيدة عن الحدود مثل شمالي حيفا ونهاريا.

وقالت إن ذلك ردا على ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين من قتل في غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن جرى إطلاق الصواريخ، متحدثا عن اعتراض 4 منها.

🔴BREAKING: Anti-tank missile fired from Lebanon toward Dovev, in northern Israel



1 civilian in critical condition, 3 in serious condition according to Magen David Adom emergency services



IDF currently attacking source of launch with artillery pic.twitter.com/5GxRliaHjd — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 12, 2023

إسرائيل تطالب مواطنيها البقاء في الملاجئ

كما طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان البلدات الحدودية في الجليل البقاء في الملاجئ وبالقرب منها، بسبب حدث أمني لم تكشفه.

ورد الجيش الإسرائيلي على ضربات حزب الله والفصائل الفلسطينية بعمليات قصف على طول الحدود.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على عدة أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بنى تحتية عسكرية كان يعمل فيها افراد حزب الله لتوجيه ضربات لإسرائيل.

وطال القصف إسرائيلي تلال كفرشوبا، وتكرر القصف مرتين في منطقة كفركلا، مما أدى إلى اشتعال النار في أرض زراعية.

أصدر حزب الله بيانا أعلن فيه مقتل أحد عناصره في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقال الحزب عن العنصر هو حسين علي حرب من بلدة سحمر في البقاع.

وبذلك، يرتفع عدد شهداء الحزب منذ بدء المواجهات مع إسرائيل إلى 72 شهيد.

تصعيد بين حزب الله وإسرائيل، فيتو



تصعيد مرتقب بين إسرائيل وحزب الله



وظهرت مؤشرات السبت تشير إلى احتمال اندلاع حرب أو صدام كبير على هذه الجبهة.

وشنت إسرائيل، صباح السبت، أول غارة في العمق اللبناني منذ بدء تبادل القصف مع حزب الله والفصائل الفلسطينية.

وخلال جولة على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إن حزب الله يقترب من "ارتكاب خطأ كبير".

وهدد بأن ذلك سيؤدي إلى "تحويل بيروت إلى غزة ثانية".

أما صحيفة "التايمز" البريطانية فقد نقلت عن قيادي عسكري في الحزب، لم تكشف اسمه الحقيقي، قوله إن الحرب باتت وشيكة.

وروى القيادي الذي حمل اسما مستعار هو "علي" للصحيفة: "أشعر أن الحرب تقترب منها، وستكون هنا قريبا".

لكن الحزب نفى أن يكون أي من عناصره قد أجرى مقابلة مع الصحيفة.



ضربة إسرائيلية كبيرة ضد حزب الله



من ناحيتها ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجيش يستعد لتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله بعدما صعّد الحزب هجماته على الحدود.

وقالت الصحيفة إن الجيش يجري الاستعدادات من أجل توجيه هذه الضربة، التي قد ترفع مستوى التصعيد بين الجانبين.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى



وفي وقت سابق من اليوم كشف جيش الاحتلال عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

تدمير 164 آلية عسكرية إسرائيلية

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أنهم"دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

واليوم الأحد، تمكنت كتائب القسام من تدمير 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شهيدا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 بلاغ عن مفقودين بينهم 1700 بلاغ لأطفال".

وأضاف: " توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".

وأوضح المتحدث: "استهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، وفقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".

