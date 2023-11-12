الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

تموين الإسماعيلية تعلن أسماء المنافذ المشاركة بمبادرة تخفيض أسعار السلع

مبادرة تخفيض السلع
مبادرة تخفيض السلع بالإسماعيلية، فيتو

أعلن أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عن أسماء منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، في المحافظة.  

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قائمة المنافذ المشاركة في المبادرة 

وأشار إلى قائمة المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع والتي شملت منافذ ( دلتا السلام بجوار السنترال الكبير_ ومجمع الأهرام 2000 بمساكن الهيئة أمام الاستاد _  فرع تجزئة 1 بحي أول خلف البنك العقاري_ وفرع الأسماك بالشارع التجاري بالشيخ زايد). 

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المحال والمراكز التجارية 

بالإضافة إلي مشاركة سلاسل المحال التجارية، منها 4 أفرع لسلسلة بيم، وهي الفرع المجاور لمدرسة التكنولوجيا، فرع الزهور، وفرع صبري مبدي أمام مجمع الاسماعيلية الطبي، فرع بيم قرب الاستاد. 

 

سلسلة السوبر ماركت 

كما أشار مدير تموين الإسماعيلية إلى مشاركة هايبر باندا بجوار مسجد أبو المجد، الحياة ماركت ميدان فوكس، أهل الصفوة بأرض الجمعيات، مؤمن بالشارع التجاري، جنة الإسماعيلية في شارع طنطا والبحري. 

 

ولفت إلى إنه جاري التوسع بمشاركة عدد من المنافذ بالمبادرة الوطنية بالمراكز والمدن علي نطاق محافظة الإسماعيلية. 
 

قائمة السلع الأساسية التي تم تخفيضها رسميًا  

وضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، استعرض أحمد منصور مدير مديرية التموين في الإسماعيلية أسعار السلع  من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة، وهي كالتالي:

- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.
 

وكان قد اطمأن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، علي توافر المخزون السلعي للمواد الغذائية الأساسية بالمنافذ المشاركة في مبادرة « تخفيض أسعار السلع » لرئيس الوزراء.
 


 

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