التبرع بـ 938 كيس دم لصالح فلسطين في مبادرة الشباب والرياضة ومجلس القبائل العربية
أسفرت فاعلية حملة التبرع بالدم في عدد من مراكز الشباب المختلفة بالمحافظات والتي أقامها مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع مديريات الرياضة والصحة وبنوك الدم، عن التبرع بـ 938 كيس دم بمشاركة عدد كبير من المتطوعين لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ومصابي قطاع غزة.
إقبال على المبادرة
وشهدت مراكز الشباب في محافظات القاهرة الكبري والجيزة والدقهلية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الدلتا وشمال وجنوب الصعيد إقبالا كبيرا علي المبادرة تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين والشباب ممن حضروا للتبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة.
استمرار دعم الشعب الفلسطيني
وقال بيان رسمي لمجلس القبائل والعائلات المصرية أن الحملة تأتي استمرارا لدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع.
وقال الدكتور محمد شعبان عضو مجلس أمناء مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن المجلس بدأ مساعداته بقافلة مساعدات غذائية ودوائية وملابس وصلت للقطاع تم بإشراف الدكتورة رحاب الفخرانى عضو مجلس أمناء المؤسسة.
القضية الفلسطينية قضية مواطن
وأضاف أن حملة التبرع بالدم استهدفت التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري مشيرا إلى دعم المؤسسة لكافة قرارات القيادة السياسية خاصة وأن فلسطين في قلب كل مصري فالدماء واحدة والألم واحد.
وكانت قد انطلقت الحملة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم وأكد وزير الشباب والرياضة علي أن التبرع بالدم من يساهم في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين، موضحا أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
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