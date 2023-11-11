نادي أدب الإسماعيلية يناقش كتاب معدودة الخطاوي للكاتب نحاس راضي ( صور )

احتفل نادي أدب الإسماعيلية، برئاسة الشاعر جمال حراجي، بصور كتاب معدودة الخطاوي صور قلمية للكاتب والاديب نحاس راضي عضو اتحاد كتاب مصر.

مناقشوا الكتاب

وناقش الكتاب كل من الكاتب على عبدالحميد، والكاتب الصحفى محمد حسين، واحمد ابوالمعاطى وأدار اللقاء الأديب جمال حراجى رئيس نادى الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور وكوكبة من أدباء وشعراء وكتاب الإسماعيلية.

جانب من المناقشة، فيتو

جانب من المناقشة، فيتو

أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة

ويأتي ذلك ضمن النشاطات التي تقوم بها المواقع الثقافية بالإسماعيلية، والفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.





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جانب من المناقشة، فيتو

جانب من المناقشة، فيتو

ومن جهة أخرى كان قد نظم نادى الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية، برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي جمال حراجى ندوة ثقافية حول إبداعات ذوى الهمم وكيفية التعامل معهم، وذلك في حضور أعضاء نادى الأدب وعدد من المبدعين من ذوى الهمم.

مبادرة أسمعني بقلبك

وخلال الندوة ناقش الكاتب أحمد نجم مؤسس مبادرة" أسمعني بقلبك" بالإسماعيلية العديد من القضايا التي تخص ذوى الهمم وأهم المبادرات التي تمت داخل محافظة الإسماعيلية لتذليل العقبات التى يمكن أن تقابلهم فى الحياه العامة.

جانب من المناقشة، فيتو

جانب من المناقشة، فيتو

كتاب فن التعامل مع ذوى الإعاقة

كما تناول الشاعر أحمد الجابرى ما تضمنه كتاب "فن التعامل مع ذوى الإعاقة " وهو من الكتب المهمة التى تناولت كيفية التعامل مع هذه الشريحة العامة فى المجتمع وتقديم العون بدون جرح مشاعرهم.

كما قدم الفنان الموهوب أحمد نجم خلال الندوة موهبته الموسيقية، مع العازف محمد طه فيما قدمت نشوى مصطفى بشرح معنى العصا البيضاء التى يستخدمها ذوى الهمم.

مناقشات على هامش الندوة

ومن جهة أخرى شارك عدد كبير من أدباء الإسماعيلية ومثقفيها من خلال المناقشات حول الكتاب وما تم عرضه خلال الندوة والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وشرين عبدالرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية ومحمد رشدى مدير قصر الثقافة وبحضور نسمة عبدالفتاح المشرف الإداري لنادى الادب.

وكان قد نظم نادي الأدب المنعقد بقصر ثقافة الإسماعيلية، التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وتحت إشراف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في وقت سابق ندوة ثقافية بعنوان " أعمال بهاء طاهر".

الهدف من الندوة

وأدار الندوة الشاعر جمال حراجى رئيس نادى الأدب المركزي، شارك فيها الدكتور عبدالرحيم الكردى والروائى عبدالحميد البسيونى، حيث أقيمت الندوة احتفالًا بمرور 88 عامًا على ميلاد الروائي الكبير الراحل بهاء طاهر والذى تحل ذكرى ميلاده فى 13 من شهر يناير.

أعمال الروائي بهاء طاهر

و تحدث الدكتور عبد الرحيم الكردى خلال الندوة عن بعض أعمال بهاء طاهر الروائية ومنها رواية "واحة الغروب"، "قالت ضحا" و"خالتى صفية والدير".

وركز فى حديثه على المجموعة القصصية "الخطوبة"، كما أشار إلى وجود رابط مهم فى معظم أعمال بهاء طاهر وهو الضحية والجلاد وهى علاقة متشابكة لا يمكن أن تستطيع أن تفصل فيها بين الضحية والجلاد.

طريق السرد والحكي

كما أضاف الروائى والكاتب عبد الحميد البسيونى، أن بهاء طاهر يعد من أهم الروائيين فى مصر وله منجز روائى عظيم، بالإضافة إلى طريقته فى السرد التى تفوق بها على الكثيرين من أبناء جيله.

كما تحدث الشاعر حراجى رئيس نادى الأدب عن مسيرة الراحل والروائى الكبير بهاء طاهر منذ ميلاده فى 13 يناير 1935 وحتى وفاته فى 27 أكتوبر 2022، وأهم الأعمال الروائية التى قدمها خلال مسيرته الإبداعية ودوره فى الأحداث التاريخية والمعاصرة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الانشطة الثقافية لفرع ثقافة الإسماعيلية والتي تقام تحت رعاية وبتوجيهات من الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

ومن جهة أخرى يواصل فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافى، باقة الأنشطة الفنية والثقافية التي يقدمها من خلال عدد من فعالياته الفنية وورش العمل لاكتشاف المواهب الفنية والابداعية بين أبناء المحافظة وطلاب والمدارس.





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