إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى الإسماعيلية (صور)

تواصل الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي وأملاك الدولة، حيث شنت الوحدات المحلية، اليوم الأحد، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعيات الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

نتائج الحملات اليوم

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 47 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان، وتمثلت التعديات في أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

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جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التصدي لمحاولات التعديات بكل حسم

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

توجيهات عامة

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء،



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