ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شهيدا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 بلاغ عن مفقودين بينهم 1700 بلاغ لأطفال".

وأضاف: " توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".

وأوضح المتحدث: "استهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، وفقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما رفع الحصيلة إلى 186 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.

عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية



وقالت الوزارة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية “أبلغتها باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم الأحد، في بلدة برقة قضاء نابلس”.

وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى 186 منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين وصل عدد الإصابات إلى نحو 2500، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

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الكلاب الضالة تنهش جثث الشهداء



وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خصوصا مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت الكيلة وجود خطر كبير يهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء، مشيرة إلي أن الكلاب الضالة نهشت بعضا، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام.

وقالت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاء بل طرد تحت تهديد السلاح".



انقطاع الكهرباء داخل المستشفيات في غزة



وأضافت أن "هناك كارثة أخرى تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل"، مؤكدة استشهاد 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة".

وأوضحت أن جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي.

وأكدت الكيلة أن جميع الحوامل وذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية.





طائرة دون طيار النار تطلق النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع



وأوضحت أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما وهم ينزفون أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة، لافتة إلي أن الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.



واستطردت: "المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون".

وأشارت إلى أن الجرحى والمرضى والطواقم الطبية إضافة لكل ما يعانونه لا يجدون ما يأكلون، كما أن المياه مقطوعة على المجمع، مؤكدة أن الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإجلاء آمن للمرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، حيث لم تعد مشافي قطاع غزة قادرة على استقبال مزيد من الجرحى.

