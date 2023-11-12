إحباط محاولة اختراق موقع شركة ميناء القاهرة الجوي
صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى عن إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الاجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى ومن المتوقع ان يعود الى العمل بشكل طبيعى مع نهاية اليوم.
وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتًاثر بمحاولة الاختراق، حيث إن الشركة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني، مؤكدا على سلامة كافة البيانات والمعلومات والتى من بينها «أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسواق الحرة – الاستراحات.... وغيرها».
وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى أنها ستقوم على الفور بالبدء فى التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
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