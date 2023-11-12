محافظ الدقهلية يستقبل وفد مشيخة الأزهر الشريف

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفد مشيخة الأزهر الشريف خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ندوة التوعية المجتمعية للشباب تحت شعار ( الوعي... حياه ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويكلف السكرتير المساعد لحضور فاعليات الندوة.

وفد مشيخة الأزهر

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات التي تحاك له ومعالجة القضايا الأسرية والعمل علي ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن.

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وفد مشيخة الأزهر، فيتو

حيث استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد وفد مشيخة الأزهر الشريف الدكتور حسني هاشم المشرف علي القطاع الثاني لوحده لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوه الالكترونيه، والدكتور ابراهيم كمال واعظ بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الالكترونيه بمشيخة الأزهر الشريف خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ندوة التوعية المجتمعية للشباب تحت شعار ( الوعي... حياه ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة.

وكلف " محافظ الدقهلية" السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور فاعليات الندوة.

وأكد " المحافظ " علي أن الأزهر الشريف هو منارة للعلم والمعرفة ونشر تعاليم الدين الوسطي وتوعية المواطنين والشباب ضد مخاطر التطرف والتصدي لهؤلاء الراغبين في تسمم عقول الشباب وبث روح الانتماء للوطن ومعالجة القضايا الأسرية في المجتمع.

استقبال وفد مشيخة الأزهر، فيتو

ووجه " مختار " الشكر والتقدير لفضيلة الإمام شيخ الأزهر علي جهوده في تطوير المعاهد الأزهرية والعمل علي نشر صحيح الدين والتوعية به من خلال منابر الأزهر المختلفة ومنها مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الالكترونيه.

وأشار " المحافظ " الي أن منبر الشباب والرياضة أصبح أحد أهم المنابر في مصر لانه همزة وصل مباشرة مع الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم بكل القضايا المجتمعية وبث روح الانتماء للوطن، بالإضافة إلي توفير المناخ الرياضي الأمن لهم لبناء جيل من الشباب لديه وعي وإدراك وليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الرياضية الدولية.

كم وجه " مختار " الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي جهوده المبذولة تجاه الشباب وتنفيذ مثل هذه الندوات لتوعيتهم من خلال التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكافة مؤسسات الدولة.

والجدير بالذكر أن الندوة تناولت الحديث عن عدد من المحاور هي ( تعزيز الانتماء والولاء لدي الشباب، والدور المحوري لمصر نحو قضايا الأمة، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع، واستقرار المجتمع المصري من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحه ).