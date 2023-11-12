الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الدقهلية: منشآت الرعاية الأساسية تستقبل 800 ألف مواطن خلال أكتوبر

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن منشآت الرعاية الأساسية استقبلت  ٨٠٠ ألف مواطن خلال أكتوبر.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت٨٠٠ ألف مواطن خلال أكتوبر في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى والتشغيل مع تكثيف المرور الداعم على كافة المنشآت الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه على رأس العمل. 

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وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد العيادات المسائية إلى 27 منشأة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية وميكنة صرف الألبان في ١٨ منشأة صحية وذلك ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية. 

كما لفت إلى أنه تم استلام وفرش وتجهيز طبي وغير طبي لوحدة طب الأسرة بقرية ناصر، إدارة دكرنس واستلام مركز طب الأسرة بميت فارس ببني عبيد واستلام الفرش الطبي لها وتم التأكيد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة للكشف وعلاج (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

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