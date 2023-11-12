الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الإمام الأكبر يهنئ الطبيب الأزهري هاني عتيبة ‏أول مصري وعربي يرأس الكلية الملكية للأطباء

الدكتور هاني عتيبة،
الدكتور هاني عتيبة، فيتو

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر اتصال هاتفي، الدكتور هاني عتيبة، ‏ابن كلية الطب بجامعة الأزهر، بمناسبة توليه منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏كأول طبيب مصري أزهري، يتولى رئاسة هذه الكلية العريقة الذي يمتد تاريخها لأكثر من 425 عامًا.‏

الدكتور هاني عتيبة

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالدكتور هاني عتيبة، بهذا الإنجاز العلمي التاريخي قائلًا: «تتشرف الكلية الملكية ‏للأطباء والجراحين بجلاسكو بتوليكم هذا المنصب الرفيع، فأنتم وبلا شك تمثلون إضافة كبيرة بما تمتلكونه ‏من خبرات كبيرة وقدرات عالمية، تؤهلكم لقيادة هذا المعهد العلمي التاريخي العريق نحو آفاق أوسع من ‏النجاح والازدهار».‏

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السيرة الذاتية للدكتور هاتي عتيبة

وكان الدكتور هاني عتيبة قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر الشريف في العام ‏‏1979م، وعين بعدها نائبًا في قسم القلب بكلية طب الأزهر، ثم حصل بعدها على درجة الماجستير من ‏الكلية ذاتها سنة 1983م، ليسافر بعدها في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏ويتخصص في أمراض القلب التداخلية، ويبدأ بعدها عمله بالكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏حتى صار أحد أبرز استشارييّ أمراض القلب التداخلية فيها، حتى عُين رئيسًا لها، كأول طبيب مصري ‏وعربي يتولى هذا المنصب.‏

وتعد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو واحدة من أهم كليات الطب في العالم، وتتم عملية اختيار ‏رئيسها عن طريق الانتخاب العالمي من جميع كليات الطب في كل دول العالم، وهو ما يجعل من اختيار ‏طبيب مصري أزهري لهذا المنصب الرفيع، خير دليل على ما يمتلكه المصري من إمكانات هائلة وقدرات ‏تؤهله لتولي أرفع المناصب في كبريات المنظمات والمؤسسات الدولية، وفي جميع المجالات.‏

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المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

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الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

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الدكتور هاني عتيبة السيرة الذاتية للدكتور هاتي عتيبة احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف أحمد الطيب الكلية الملكية للاطباء جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف

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المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

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