الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

الدكتور هاني عتيبة،
الدكتور هاني عتيبة، فيتو

أعلنت الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا، اليوم الجمعة عن اختيار العالم المصري هاني عتيبة رئيسًا لها، كأول طبيب غير إنجليزي يشغل هذا المنصب.


تعيين هاني عتيبة رئيسا للكلية الملكية للأطباء

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور هاني عتيبة هو أحد  أبرز استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي، المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي.


والدكتور هاني عتيبة  حصل على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية، وله حضور دائم في المؤتمرات العلمية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.


وتجدر الإشارة إلى أن كلية الأطباء الملكية في لندن هي كيان مهني بريطاني مكرّس لتطوير مهنة الطب، وذلك على الأخص باعتماد الأطباء علميًا بتنظيم وإجراء امتحانات طبية.

 

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الدكتور هاني عتيبة  استشاري أمراض القلب التداخلية

وأُسست  كلية الأطباء الملكية سنة 1518، ووضعت أول معيار دولي لتصنيف الأمراض، وتحتوي مكتبتها على كتب طبية ذات قيمة تاريخية كبيرة.

 

وشغل الدكتور هاني عتيبة منصب المدير الطبي المساعد لقسم أمراض القلب في جامعة جلاسكو، وحصل على المؤهل في عام 1979، ثم تخصص بعد ذلك في أمراض القلب التداخلية ولا يزال لديه اهتمام كبير بهذا الموضوع.

 

ويقدم الدكتور هاني عتيبة مؤتمرات علمية عديدة في أمراض القلب الإقفارية والإدارة التداخلية لمتلازمة الشريان التاجي المتأخرة.

وسيتولى الدكتور هاني عتيبة منصبه كرئيس مُنتخب في الاجتماع العام السنوي للكلية في 1 ديسمبر المقبل.

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