الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

روسيا تدرج قاضيا في الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين لديها

الجنائية الدولية،
الجنائية الدولية، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء،  عن قيام  روسيا بوضع   قاض دولي  في المحكمة الجنائية الدولية ضمن قائمة المطلوبين لديها.


خلاف روسيا والمحكمة الجنائية الدولية 



وبحسب التقارير فإن  قائمة المطلوبين لدى روسيا، ضمت القاضي  في المحكمة الجنائية الدولية، الكوستاريكي سيرجيو جيراردي أوجالدو جودينيز.

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الداخلية الروسية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، إن القاضي "مطلوب على ذمّة تحقيق جنائي".

وكانت موسكو أضافت في مايو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى قائمة المطلوبين لديها.
وسبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في الربيع تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال إلى أوكرانيا.وليست روسيا عضوًا في المحكمة.

لكن قرار المحكمة يعوق تحركات بوتين الدولية حيث أنّ مذكّرة المحكمة تهديد باعتقال بوتين.

ومنعت مذكرة المحكمة سفر بوتين إلى الخارج فلم يحضر قمة البريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس الماضي ولا قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر.

ووفق صحف دولية، فإن تحرك روسيا يعد رد منها على قرارات المحكمة ضد قراراتها نحو بوتين والمسئولين الروس الذين اتهمتهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ولم تقم المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الإجراءات ضد الاحتلال الصهيوني رغم جرائم الحرب التي يشنها كل يوم في غزة.

 

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روسيا المحكمة الجنائية الدولية موسكو أوكرانيا بوتين

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