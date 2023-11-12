روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر
أعلنت إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بدء إجلاء عدد من المواطنين الروس من قطاع غزة إلى مصر.
إجلاء المدنيين من غزة
ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، قالت الوزارة الروسية (ايمركوم)، اليوم الأحد، إنها بدأت، مع الدبلوماسيين الروس، في إجلاء المدنيين من قطاع غزة.
وأضافت الوزارة على تيليجرام: "جاء ذلك بعد أسبوع من الاستعدادات التي قامت بها فرقة عمل الوزارة التي نسقت إجراءات وطرق إجلاء المواطنين الروس المحاصرين في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
الروس الراغبون في مغادرة منطقة النزاع
وأشارت إلى أن المواطنين الروس الراغبين في مغادرة منطقة النزاع يمرون عبر نقطة تفتيش، حيث يقدم أخصائيو "إيمركوم" المساعدة الطبية والنفسية ويوزعون الطعام والماء على الناس في الموقع.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، غادر أكثر من 70 مواطنا من أصل 85 من حملة الجنسية الروسية اليوم، الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية، بعد توقف إجلاء الأجانب لمدة يومين.
استئناف عمل معبر رفح اليوم الأحد
وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، استئناف عمل معبر رفح اليوم الأحد 12 نوفمبر، لعبور من ورد اسمه في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 نوفمبر 2023.
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