الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

حماس،فيتو
حماس،فيتو

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاحد، عن تولي عالم الآثار الإسرائيلي موشيه عجمي، الذي كان يعمل حتى الشهر الماضي على بقايا بشرية يعود تاريخها إلى قرون أو آلاف السنين، مهمة صعبة تتمثل في إيجاد وفحص رفات أشخاص قتلوا في هجوم حماس في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي.

فبعد الهجمات المتبادلة بين اسرائيل وفلسطين سرعان ما بدأت الشرطة الاسرائيلية ومنظمة "زاكا" المتخصصة في جمع الرفات البشري، وفق عملية تحديد الهوية المعقدة للغاية، وقامتا بتمشيط الكيبوتسات المدمرة في جنوب البلاد.

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وفيما يلي أبرز المعلومات  عن منظمة زاكا المتخصصة في جمع رفات الموتي:

هم  مجموعة من الأفراد، يمكن التعرف عليهم من خلال ستراتهم الصفراء، فهم متطوعو منظمة "زاكا"، وهي منظمة دينية تحمل على عاتقها مسؤولية بعض أصعب الأعمال في إسرائيل منذ شن الهجوم.

مهام منظمة زاكا

تتمثل مهام "زاكا" في جمع رفات الموتى، بما في ذلك دمائهم، حتى يمكن دفنهم وفقا للشريعة الدينية اليهودية.

فتلك المنظمة تخصصت في التعامل مع الأحداث الجسام، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وحالات الانتحار من المباني والإرهاب. أعضاؤها جميعهم تقريبا من اليهود المتدينين.

 

ماذا تعني منظمة زاكا

تأسست منظمة "زاكا" (وهو اختصار عبري لعبارة تحديد هوية ضحايا الكوارث) في عام 1995.

 وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة، وتضم ما يزيد على ثلاثة آلاف متطوع منتشرين في جميع أنحاء إسرائيل، وفقا لتعريفها لنفسها على موقعها الإلكتروني.

تعود جذور المنظمة إلى عام 1989، عندما كان مؤسسها واحدا من بين مجموعة متطوعين متدينين جمعتهم مهام جمع رفات موتى لقوا حتفهم في أعقاب هجوم نفذه انتحاري استطاع السيطرة على عجلة قيادة إحدى الحافلات العامة في إسرائيل وسقط بها في أحد الأودية.

تعمل المنظمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، استجابة لأي هجوم إرهابي أو كارثة أو حادث، بشكل احترافي وباستخدام المعدات اللازمة.

كما تتعامل منظمة "زاكا" التطوعية المدنية مع حوادث الوفاة غير الطبيعية، وتتعاون على نحو وثيق مع جميع خدمات الطوارئ وقوات الأمن الإسرائيلية.

تنامى نشاط "زاكا" رسميا على مدى العقدين الماضيين مع اتساع نطاق العمل التطوعي بها.

ما هو نشاط المنظمة؟

تقدم "زاكا" خدمات تطوعية احترافية تتسم بمهارات عالية في مجالات الاستجابة لحالات الطوارئ والبحث والإنقاذ والوقاية من الحوادث والمساعدة في الكوارث الدولية، بحسب ما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

كما أنشأت وحدات بحث وإنقاذ متخصصة تضم متطوعين مدربين تدريبا عاليا، كل منهم متخصص في مجاله، ويقدم مهاراته للمنظمة والاستجابة الأسرع والأكثر احترافية ووفقا للحادث الطاريء.

المنظمة الاأكثر تقديرا بعد الجيش

 

وتحظى "زاكا" في إسرائيل على ثناء كبير، وتُصنف دوما على أنها المنظمة الأكثر تقديرا بعد الجيش الإسرائيلي، لذا تتيح إطارا لآلاف المتطوعين المتدينين الذين لا يخدمون عادة في الجيش، للمساهمة في المجتمع بطريقة هادفة، وتوفير خدمة أساسية ضمن إطار يتسم بالاحترافية والانضباط.

أنشأت "زاكا" جسرا بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي، مع تقديم المساعدة للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو العقيدة، بحسب تعريفها لنفسها على موقعها.

كما شكلت وحدة إنقاذ دولية بالتعاون مع مئات المتطوعين في إسرائيل وفي شتى أرجاء العالم، يتمتعون بالجاهزية والقدرة على الاستجابة في أسرع وقت لأي حادث يخلف إصابات جماعية أو هجوم إرهابي.

وفي عام 2005، حصلت "زاكا" على اعتراف الأمم المتحدة باعتبارها منظمة تطوعية إنسانية دولية، وأصبحت منذ ذلك الوقت نموذجا لخدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

 

يحمل  المتطوعين فيها دوما مستلزمات تحتوي على أكياس لحفظ الجثث وقفازات وقائية وأغطية أحذية وقماش لامتصاص الدماء 

ومنذ هجمات السابع من اكتوبر الماضي يعمل متطوعو "زاكا"  في جميع المواقع التي شهدت الهجوم، ويجمعون الجثث في نوبات عمل مدتها ساعتين، ومن ثم يتوجهوا لقاعدة عسكرية تضم وحدات لحفظ الجثث.

داخل القاعدة يوجد نحو 20 وحدة تبريد ضخمة، مثل حاويات الشحن، موضوعة لحفظ الجثث.

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