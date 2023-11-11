الرئيس الإيراني: أمريكا تمنع وقف إطلاق النار في غزة والعالم يرى وجهها الحقيقي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضاف رئيسي، أن الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مني بهزيمة كبرى ثانية، رغم الحضور الكامل للولايات المتحدة في الحرب في غزة.

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ولفت عبد اللهيان إلى أن واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب، مؤكدا أن أفعالها تتعارض مع ذلك.

وحذّر عبد اللهيان من ‏أنّ اتّساع نطاق الحرب "لا مفر منه" في ظلّ التصعيد.‏

كما قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي يوم الجمعة، سنظهر ذروة بأسنا إذا صدر أمر باستخدام كامل قوتنا ضد العدو"، ردًّا على ما يحدث في قطاع غزة.

وخلال اجتماع أقيم في ساحة فلسطين، وسط العاصمة طهران، أشار العميد علي فدوي إلى أن "الله أكد على الغلبة الحتمية لذاته المقدسة ورسله وأصحاب الحق"، مردفًا: "وعندما نرى أن 90% من قلوب شعوب العالم تتحرك وتميل نحو أصحاب الحق، فإن جميع سكان العالم أصبحوا يناصرون أهالي غزة المظلومين".

وأكد العميد فدوي أن محور المقاومة يقف بصلابة في وجه أسلحة القوى العظمى ويسقط الطائرة الأمريكية المتطورة في اليمن ويجبر الطائرات الأمريكية على تغيير مسارها ولأول مرة".

وبين العميد فدوي أن الفلسطينيين الذين كان الحجر سلاحهم للدفاع في يوم من الأيام، باتوا اليوم يتحدون العدو في المواجهة، وتعالى صراخ الشياطين من بأس جبهة المقاومة التي دمرت معظم إمكانيات العدو على حدود لبنان".

وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني على أن "جبهة الباطل ستكون عاجزة عن تحمل ومواجهة بأس جبهة الحق إذا تقرر استخدام كافة قدرات جبهة الحق"، لافتًا إلى أن "موعد القيام بهذا التكليف والواجب ليس محددًا بعد، ونحن نعلم فقط أنه ينبغي علينا أن نكون جاهزين دومًا لأداء الواجب والتكليف، لكي يكون أداؤنا في الذروة عند تلقي الأمر باستخدام طاقاتنا".

وأضاف العميد فدوي: "الصهاينة الجبناء يحاربون النساء والأطفال بأحدث الطائرات والقنابل ويقصفون غزة بالقنابل عن بعد عشرات الكيلومترات، لكن عند مواجهة المجاهدين الفلسطينيين، يلوذ الصهاينة بالفرار من ساحة المواجهة".

ولفت إلى "جهود محور المقاومة لمنع توغل الصهاينة في غزة"، مضيفًا: "في الأيام الماضية التي ارتكب فيها الصهاينة حماقة وشنوا هجومًا بريًّا على غزة، خسروا مئات الدبابات وناقلات الجند والمعدات العسكرية".

وتابع: "الوعد الإلهي بانتصار جبهة الحق يؤكد أن الباطل الأمريكي والصهيوني وذيولهم، هو عاجز وزاهق".