الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عضو بالكنيست الإسرائيلي يطالب بنقل سكان غزة إلى اسكتلندا، اعرف السبب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

طالب عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، اليوم ، بنقل سكان غزة إلى اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.

إجلاء سكان غزة

وقال فاتوري إنه يجب على إسرائيل إجلاء سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: نحتاج إلى أن نكون مصممين للغاية في أنشطتنا ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك. إذا جاء رئيس وزراء اسكتلندا وقال إنه مستعد لقبول سكان غزة فليأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، ونضعهم على متن السفن وننقلهم إلى حيث سيكونون أفضل حالًا".

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وتابع: إنهم مطلوبون في اسكتلندا، لذا يجب تسليمهم، لماذا نحتاج إلى منع ذلك؟ دعونا نذهب مع العالم، أعتقد أن رئيس وزراء اسكتلندا، الذي لديه زوجة فلسطينية، يريد أن يأخذهم، فليمر، من يريد أن يمر، فليمر..لماذا نتركهم يعانون؟ يمكن تقسيمهم، ولن يشعروا بهم في أوروبا - نحن نعاني منهم هنا، هناك مليوني فلسطينى يهددون إسرائيل ونحن من السذاجة بعض الشيء الاعتقاد بأننا إذا قضينا على حماس فلن تكون هناك حماس جديدة غدًا".

اليهودي يساوي القتل

وأوضح: الأطفال الذين نشأوا على ركب حماس، حتى لو كانوا يتذكرون الضربة التي يتلقونها الآن، سيظل هناك من يعتقد أن هذا "هذا هو الحل، قتل اليهود، هذه هي الكتب المدرسية - مثلما يعلمون لدينا أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، يعلمون هناك أن اليهودي يساوي القتل".

ومضى فيتوري مستبعدًا أي احتمال للتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية بعد الحرب، قائلا “لن يكون هناك حكم من قبل أي سلطة أو أي شخص... لن يكون هناك أوسلو 2. لا في ظل حكم الليكود وليس طالما أننا أعضاء في الكنيست.. لا سلطة فلسطينية وليس أي كيان فلسطيني سيقوم بإنشاء سلطة ”إرهابية " هنا بحسب زعمه ولن نسمح بمثل هذا الشيء".

إعادة الأسرى

وتابع "إننا ندفع ثمنا باهظا جدا لجنود جيش الإحتلال الإسرائيلي ولن نعود إلى مثل هذا المكان..سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الأسرى، لكن ذلك لن يمنعنا من القضاء على حماس، ومن قتل جميع الإرهابيين، كل هؤلاء الرجال، وسنتعامل معهم أيضًا، وهذا أيضا سوف يأتي ولن نتوقف حتى نقتل الجميع هناك.. لا يمكن لإسرائيل أن توجد إذا كان أحد الحماسيين يعيش في مكان ما، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة".

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