الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو

شاركت  مصر للطيران في فاعليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر الذى نظمته السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية تحت عنوان «الكويت فى مصر».

 فاعليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر

وأقيمت فعاليات المعرض فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بجمهورية مصر العربية، حيث افتتح حسن شحاتة وزير العمل المصري فعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين، وسفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.

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شركة مصر للطيران 

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي في إطار حرصها على رعاية الأحداث والمؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات التي تساهم في تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الإقتصاد القومي، مضيفا أن المشاركة فى هذا الحدث السنوي تُرسخ العلاقات الثنائية بين مصر والكويت،ويَعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

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