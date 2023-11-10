الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مزايا وخدمات يحصل عليها المسافر من البرنامج الدائم على متن رحلات مصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

تتيح شركة مصر للطيران، برنامج المسافر الدائم للركاب على متن رحلاتها، والذي يضيف للمسافرين العديد من المزايا خلال السفر على متن رحلات مصر للطيران، ويصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات هي: "الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني".

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض مزايا كل مستوى: 

المستوى الأزرق

عندما يصل حسابك إلى ما مجموعه 5000 ميل من أميال الفئة أو 6 قطاعات تم ربحها من رحلات مصر للطيران أو شركات Star Alliance الأعضاء، سيتم إصدار بطاقة العضوية الزرقاء الخاصة بك وإرسالها إلى عنوانك البريدي المسجل في عضويتك.

بطاقة العضوية الزرقاء ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، حيث إن التاريخ المذكور في البطاقة الزرقاء هو تاريخ الإصدار.

احمل بطاقتك على هاتفك واجعلها في متناول يدك في أي وقت باستخدام البطاقة الرقمية من خلال تنزيل تطبيق EGYPTAIR للهاتف المحمول.

رسوم إعادة إصدار البطاقة مقابل 500 ميل يتم خصمها من رصيد المكافأة.

المستوى الفضي

عندما يصل حسابك إلى إجمالي 30000 ميل من أميال الفئة المكتسبة من رحلات مصر للطيران أو شركات النقل التابعة لأعضاء تحالف ستار، ستتم ترقية عضويتك إلى المستوى الفضي مما سيمكنك من الوصول إلى ما يلي:

الفوائد على رحلات تحالف النجوم

قائمة انتظار الحجوزات ذات الأولوية.
أولوية المطار الاحتياطية.
 

مزايا إضافية على رحلات مصر للطيران فقط.
الأولوية في تسجيل الوصول في المطار.
أولوية مناولة الأمتعة.

خصم 50٪ على قطعة واحدة إضافية من الأمتعة على جميع الدرجات أو 01 حقيبة يد مسجّلة (10 كجم).

في حالة الرحلات المتصلة، سيخضع العضو لقواعد وأنظمة اتصال شركة الطيران.

20٪ أميال إضافية لكل رحلة تشغلها مصر للطيران.

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المستوى الذهبي

عندما يصل حسابك إلى إجمالي 30000 ميل من أميال الفئة في غضون عامين بعد المستوى الفضي المكتسب من الرحلات الجوية على متن رحلات مصر للطيران أو شركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار، ستتم ترقية مستوى العضوية إلى المستوى الذهبي والذي سيمكنك من التالي:

الفوائد على رحلات تحالف النجوم

الأولوية في تسجيل الوصول في المطار.
بدل أمتعة إضافي.
المسار الذهبي (أولوية الأمن والهجرة).
دخول صالة المطار.
أولوية الصعود إلى الطائرة.
أولوية مناولة الأمتعة.
قائمة انتظار الحجوزات ذات الأولوية.
أولوية المطار الاحتياطية.
 
مزايا إضافية على رحلات مصر للطيران فقط.
30٪ أميال إضافية لكل رحلة تشغلها مصر للطيران.

تستطيع تحويل أميال المكافأة بحد أدنى 5000 ميل، بحد أقصى 50000 ميل إلى حساب أي عضو آخر، للتمتع بالمكافأة / الترقية والأمتعة الزائدة.

رسوم إعادة إصدار البطاقة مقابل 2000 ميل يتم خصمها من رصيد المكافأة.

المستوى البلاتيني

عندما يصل حسابك إلى إجمالي 300000 ميل من أميال الفئة في غضون عامين بعد المستوى الذهبي المكتسب من الرحلات الجوية على متن رحلات مصر للطيران أو شركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار، سيتم ترقية مستوى عضويتك إلى مستوى النخبة مما سيمكنك من الوصول إلى ما يلي.

الفوائد على رحلات تحالف النجوم

الأولوية في تسجيل الوصول في المطار.
بدل أمتعة إضافي.
المسار الذهبي (أولوية الأمن والهجرة).
دخول صالة المطار.
أولوية الصعود إلى الطائرة.
أولوية مناولة الأمتعة.
قائمة انتظار الحجوزات ذات الأولوية.
أولوية المطار الاحتياطية.
 
مزايا إضافية على رحلات مصر للطيران فقط

35٪ أميال إضافية لكل رحلة تشغلها مصر للطيران.

قم بتحويل أميال المكافأة بحد أدنى 5000 ميل، بحد أقصى 50000 ميل إلى حساب أي عضو آخر، للتمتع بالمكافأة / الترقية والأمتعة الزائدة.

القدرة على شراء أميال الفئة بحد أقصى 5000 ميل (200 دولار أمريكي / 1000 ميل) مرة واحدة لكل فترة تقييم من أجل الحفاظ على المستوى، هذه الأميال المشتراة غير قابلة للاسترداد ولا يتم احتسابها على أنها إجمالي أميال المكافأة ويجب شراؤها بالتقييم المسبق قبل شهرين.

القدرة على تحويل ما يصل إلى 30،000 ميل من أميال الفئة مرة واحدة في كل فترة لإهداء الفضة (غير قابلة للاسترداد) بعد تحقيق الأميال المحتجزة المطلوبة.

 

تغيير مجاني واحد للحجز لكل تذكرة مكافأة من مكاتب مبيعات مصر للطيران.

خصم 50٪ على رسوم الترقية في المطار.

المستوى الإيليت

وتتيح النسخة الجديدة من البرنامج العديد من المزايا الجديدة حيث يسمح للعملاء الذين حققوا 300 ألف ميل من أميال السفر من تاريخ وصولهم إلى المستوى الذهبي بالانتقال إلى مستوى العضوية الإيليت الجديد.

ويمنح هذا المستوى الحصول على نسبة أميال إضافية بنسبة "35 %" عند السفر على رحلات مصر للطيران مما يتيح للعملاء فرصة أكبر لاستبدال أموالهم بتذاكر سفر سواء على رحلات مصر للطيران أو على أي شركة من شركات تحالف ستار.

واستحدثت الشركة مزايا جديدة  تتيح لأعضاء مستويي الإيليت والبلاتيني إمكانية تحويل الأميال لأعضاء آخرين من اختيارهم وكذلك إمكانية شراء الأميال للاحتفاظ بالمستوى سواء الإيليت أو البلاتيني، وجاء اختيار مميزات العضوية الجديدة أو شكل البطاقة بناءً على دراسة لاحتياجات السوق.

وتسمح المزايا الجديدة للأعضاء بمستويي الإيليت والبلاتيني التمتع بإمكانية شراء أميال للحفاظ على مستوى العضوية بالإضافة الى العديد من المميزات الأخرى على رحلات مصر للطيران أو الشركات الأعضاء بتحالف ستار مثل إمكانية دخول حاملي البطاقات الذهبية والإيليت والبلاتينية إلى أكثر من 1000 استراحة حول العالم وغيرها من المميزات.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الانضمام إلى برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus" عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وسيمكن للعملاء استلام البطاقات الجديدة عند موعد التجديد المقبل لبطاقاتهم.

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