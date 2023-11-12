الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تستهدف حشدا لقوات الاحتلال بقذائف الهاون

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” اليوم الأحد، إنها قصفت حشدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كيبوتس حوليت بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ناقلة جنود صهيونية

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام، إنها دمرت ناقلة جنود صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدمير دبابتين إسرائيليتين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب غربي غزة.

تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم كتائب القسام، تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرًا كليًا أو جزئيًا منذ بدء الاجتياح البري.

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وقال: "المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

كانت حماس أعلنت، في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة بمحاور القتال في قطاع غزة.

قناصة الجناح العسكري لحماس

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام أن قناصة الجناح العسكري لحماس يتعاملون مع الجنود المتحصنين أو من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.

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طوفان الأقصى غزة فلسطين القسام قذائف هاون

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