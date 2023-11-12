الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

باللودر، دفن شهداء مجهولين في مقبرة جماعية بمستشفى الإندونيسي (فيديو)

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع في غزة صارت في حالة كارثة بعد خروج أغلب المستشفيات من الخدمة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.

مستشفى القدس في غزة

وذكر الهلال الأحمر أن مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وأكدت وسائل الإعلام إقدام الاحتلال الصهيوني على تدمير قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

غارات عنيفة لطائرات الاحتلال

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

دفن المجهولين

وقامت الفرق الطبية قبل ساعات بدفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية بالقرب من محيط المستشفى بعدما قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية.

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جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر اليوم الأحد، صورة لـ 4 جنود ضمن خمسة قتلوا في  انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاتلو كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في فتحة نفق حاولوا محاصرته في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن 5  جنود إسرائيليين قتلوا في غزة خلال محاولتهم التعامل مع فتحة أحد الأنفاق انفجرت بهم.

انفجار فتحة نفق ملغمة

كما كشف يوسي يوهوشوا، مراسل "يديعوت أحرونوت"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى مقتلهم إثر انفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

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غزة مستشفى القدس دفن الشهداء فلسطين

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