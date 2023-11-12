مؤتمر جماهيري لدعم صمود الشعب الفلسطيني بالحركة المدنية الأربعاء القادم

الشعب الفلسطيني، تعقد اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالحركة المدنية الشعبية مؤتمرا جماهيريا لدعم صمود الشعب الفلسطيني بوقف العدوان عليه وفتح معبر رفع وفك الحصار وذلك يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 في تمام الخامسة مساء بمقر حزب المحافظين 2 شارع خليل أغا أمام البنك العربي الأفريقي بجاردن سيتي.

تفعيل المقاطعة

وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري أن الجرائم الإسرائيلية فاقت كل الحدود من خلال المجازر اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم الذي يصم الآذان ويغض البصر عن تلك الجرائم التي كشفت الأقنعة الزائفة لأمريكا والدول الأوربية التي تبارك هذة الجرائم وبالتالي المؤتمر سيكون لدعم الشعب الفلسطيني إلى جانب العمل على ألا يقتصر الدعم على المعونات الغذائية وإنما اتخاذ خطوات إيجابية أكثر على طريق مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع في غزة صارت في حالة كارثة بعد خروج أغلب المستشفيات من الخدمة، وفق ما ذكرت .

وذكر الهلال الأحمر أن مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وأكدت وسائل الإعلام إقدام الاحتلال الصهيوني على تدمير قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

غارات عنيفة لطائرات الاحتلال

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وقامت الفرق الطبية قبل ساعات بدفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية بالقرب من محيط المستشفى بعدما قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية.