الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزيرة الخارجية الألمانية: علينا تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة بأسرع وقت

وزيرة خارجية ألمانيا،
وزيرة خارجية ألمانيا، فيتو

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إلى ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة في أسرع وقت.

 

جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الألمانية رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله.


من جهته، طالب اشتية بموقف منسجم مع القانون الدولي الإنساني إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال رئيس الوزراء إن عدم الدعوة لوقف الحرب هو تشجيع لإسرائيل على الاستمرار بالعدوان على غزة، معتبرًا أن حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني في كل أراضيه.

 

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وأضاف أن استهداف المستشفيات جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، ويجب أن تكون مدانة من كل دولة ومؤسسة دولية، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين ووقف العقوبات الجماعية.


ودعا رئيس الوزراء ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، كون ألمانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي.


وقال اشتية إن الأولوية لنا اليوم هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على شعبنا بالضفة.

 

الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة 

وشملت جولة بيربوك في المنطقة زيارة الإمارات والسعودية وإسرائيل.


وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها إلى تل أبيب، اليوم السبت، أنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة على السكان المدنيين.


وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في اليوم الثاني من جولتها بالشرق الأوسط إنه يجب أن تتعاون جميع الدول، التي ترغب في المساعدة على ضمان احتواء المعاناة الإنسانية بغض النظر عن الطرف الذي تدين له بالولاء، حتى لو اضطرت إلى مواجهة معارضة.

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وزيرة الخارجية الألمانية غزة انالينا بيربوك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه برام الله حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني

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