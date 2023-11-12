الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

مطار العريش يستقبل طائرة سعودية تحمل 35 طن مساعدات لغزة

مطار العريش؛ فيتو
مطار العريش؛ فيتو

 استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم الأحد طائرة مساعدات سعوديه تحمل 35 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.
 


مطار العريش يستقبل طائرة سعودية تحمل 35 طن مساعدات لغزة

 أكد مصدر فى الهلال الأحمر المصرى فى مطار العريش، أنه جاري إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.
 

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وأكدت مصادر بمطار العريش أنه وصل أكثر من 100 طائرة حملت عدة الاف من أطنان المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.
 

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

 

ولفت المحافظ الي تخزين المساعدات التي تصل الي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها الي معبر رفح البري، لافتا الي تخزين الادوية التي تحتاج الي التبريد أو التجميد مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الادوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

 

قال المحافظ إنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم ادخال من 60 الي 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.

 

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