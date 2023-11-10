الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شمال سيناء تخصص إقامة استشفاء لاستقبال مصابي غزة (صور)

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

خصصت محافظة شمال سيناء إقامة استشفاء للمصابين الفلسطينيين بمقر نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش، بعد إجراء العمليات الجراحية، وتقديم العلاج لهم بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة. 
 

وتفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عددا من مصابي غزة المتواجدين داخل مكان استقبال المصابين الفلسطينيين، وسماع مطالبهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

IMG-20231110-WA0082
IMG-20231110-WA0082
IMG-20231110-WA0083
IMG-20231110-WA0083
IMG-20231110-WA0081
IMG-20231110-WA0081
IMG-20231110-WA0080
IMG-20231110-WA0080
IMG-20231110-WA0079
IMG-20231110-WA0079
IMG-20231110-WA0078
IMG-20231110-WA0078

وخلال الجولة التقي  محافظ شمال سيناء  ًأول 6 مصابين تم علاجهم وانتقالهم  للمشفي بينهم رجال وسيدات وأطفال 
 

Advertisements

 

تم تزويد النادي بـ 50 سريرا بمشتملاتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم إذا استلزم الأمر في وجود طاقم تمريض على أعلى مستوى.
 

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أكد أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وأنها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.
 

وقال المحافظ للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة لهم في حي السبيل بالعريش:"أنتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابة وأن توجيهات الرئيس بتقديم كافه الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".


وأشار المحافظ إلى إنشاء قاعة خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية، بجانب إدخال خدمات الإنترنت إلي الوحدات السكنية واستكمال باقي التجهيزات الضرورية.


ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية علي الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.
 

بدورهم وجه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية والرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم
 

وخلال زيارته إلي الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنية ولقاء الأشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه إعداد الوجبات الغذائية لهم.

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سلام بالشيخ زويد (صور)

وصول فريق تابع للأمم المتحدة لتقديم المشورة ومساعدة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أهالى شمال سيناء العمليات الجراحية الفلسطينيين شمال سيناء عبد الفضيل شوشة قضية الفلسطينية محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة العريش

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من أمير قطر على لقائه مع الرئيس السيسي

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

مباريات الأسبوع، مصر أمام جيبوتي.. صن داونز مع الوداد.. البرازيل ضد كولومبيا (إنفوجراف)

سعر الريال القطري في البنك المركزي

صحيفة عبرية تكشف عدد قتلى ومصابي جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

تاريخ مميز لـ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

نتنياهو يكشف مخططات إسرائيل ضد غزة: الجيش يعتزم السيطرة على القطاع

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة شديدة التأثير في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

بقلب محب وأيدٍ خادمة لآل البيت، أم محمد تقدم الطعام لزوار الإمام الحسين (صور)

دراسة علمية: السلاحف العملاقة مهددة بالانقراض بسبب البلاستيك

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالحسد وزيادة الدخل المادي

10 فضائل لقراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

المزيد
الجريدة الرسمية