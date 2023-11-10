شمال سيناء تخصص إقامة استشفاء لاستقبال مصابي غزة (صور)

خصصت محافظة شمال سيناء إقامة استشفاء للمصابين الفلسطينيين بمقر نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش، بعد إجراء العمليات الجراحية، وتقديم العلاج لهم بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة.



وتفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عددا من مصابي غزة المتواجدين داخل مكان استقبال المصابين الفلسطينيين، وسماع مطالبهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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وخلال الجولة التقي محافظ شمال سيناء ًأول 6 مصابين تم علاجهم وانتقالهم للمشفي بينهم رجال وسيدات وأطفال



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تم تزويد النادي بـ 50 سريرا بمشتملاتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم إذا استلزم الأمر في وجود طاقم تمريض على أعلى مستوى.



كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أكد أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وأنها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.



وقال المحافظ للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة لهم في حي السبيل بالعريش:"أنتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابة وأن توجيهات الرئيس بتقديم كافه الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".



وأشار المحافظ إلى إنشاء قاعة خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية، بجانب إدخال خدمات الإنترنت إلي الوحدات السكنية واستكمال باقي التجهيزات الضرورية.



ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية علي الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.



بدورهم وجه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية والرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم



وخلال زيارته إلي الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنية ولقاء الأشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه إعداد الوجبات الغذائية لهم.