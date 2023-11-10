محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سلام بالشيخ زويد (صور)

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد أولاد سلام في قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد.

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سلام بالشيخ زويد

وأكد المحافظ على بناء المسجد على مساحة 13*17مترًا "221 متر مربع" بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2022/2023، لافتا إلى أن المسجد يضم صحن المسجد وميضة للوضوء ودورات مياه.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح المسجد يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في بناء وإعادة اعمار بيوت الله تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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بدوره أكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، على أن هذا المسجد هو الثاني الذي يتم افتتاحه في تجمعات قرية الخروبة بالشيخ زويد، حيث سبقه افتتاح مسجد أولاد سالمان أبو هاني في تجمع الهواني بقرية الخروبة، وذلك ضمن احتفال المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه مشايخ قرية الخروبة الشكر إلى المحافظ على الدعم المتواصل للقرى العائدة بالشيخ زويد، ولقواتنا الباسلة على عودة الأمن والأمان والاستقرار.

وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقيه، بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة التي ألقاها مدير عام مديرية الأوقاف، موضوع «الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها»، حيث أكد خطيب الجمعة على أن الإنسانية رحمة وعدل وأنصاف بين الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم وألوانهم ولغاتهم وأعراقهم، وديننا الحنيف دين الإنسانية الحقيقية.

حضر الافتتاح وصلاة الجمعة كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد سابقًا، صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية ومشايخ القبائل.