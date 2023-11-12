تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب قرنين فول بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره “أمين معمل بمدرسة” بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بسبب قرنين فول لجلسة يوم الأربعاء القادم للنطق بالحكم.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء مشاجرة مع آخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

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تحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وأحيلا المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.