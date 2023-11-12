الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب قرنين فول بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره “أمين معمل بمدرسة” بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بسبب قرنين فول لجلسة يوم الأربعاء القادم للنطق بالحكم.

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

جنايات بنها: تنظر محاكمة عامل خردة لاتهامه بقتل صديقه بشبين القناطر

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء مشاجرة مع آخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

Advertisements

تحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وأحيلا المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظة القليوبية مستشفي بنها التعليمي مستشفي بنها مدير أمن القليوبية مركز شرطة بنها محكمة جنايات بنها

مواد متعلقة

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

جنايات بنها: المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة

جنايات بنها تأجل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب كفر شكر

جنايات بنها: المشدد 10 سنوات لأعضاء خلية إخوانية بتهمة حيازة أسلحة نارية

الأكثر قراءة

حرب الشوارع مقبرة إسرائيل في غزة

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

حقيقة خلاف كولر مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم السنوى في مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية