الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة التقلبات الجوية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس تحسبًا لموجة التقلبات الجوية. 

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حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

تكليفات لرؤساء القطاع 

أصدر اللواء عبد الحميد عصمت حزمة من التكليفات لرؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة بشأن الاستعدادات للتعامل مع مياه الأمطار المحتملة، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار. 

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وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة  وفقًا للبيان  الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادي أية أزمات أو مشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة. 

تطهير الشبكات 

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي ومصافي الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة. 

تنسيقات مع مختلف الجهات 

وأعطى توجيهات بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة وغرف عمليات فرعية على مستوى القطاعات الجغرافية والمناطق والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع أي مواقف طارئة. 

الاستعدادات الاستباقية التي تم اتخاذها الشركة 

قال عصمت إنه تم تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وإجراء محاكاة بعدد من الإنفاق منها نفق الممر ونفق جمال عبد الناصر بمحافظة الإسماعيلية للتأكد من جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحي وكفاءة العمل بها.

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