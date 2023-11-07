الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من محطة رفع صرف صحي العوايضة والافتتاح قريبا

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من محطة رفع صرف صحي العوايضة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، والانتهاء من مد شبكات الانحدار وتركيب الواصلات المنزلية والربط علي الشبكات، والبدء في التشغيل التجريبي والافتتاح والتشغيل الرسمي قريبا. 

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الطاقة التصميمية للمحطة 

قال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه محطة رفع صرف صحي العوايضة تعمل بطاقة تصميمية 5600 م3 يوم، وتتكون من شبكات انحدار بطول 9500 م ط، بأقطار 200م، و250مم، و450مم، و500مم، وخط طرد المحطة بطول 6000 م ط، قطر 450 مم HDB، و14 غرفة وعداية أسفل مصرف الوادي قطر 450 مم، HDB، كما تم الانتهاء تماما من تركيب الواصلات المنزلية لقرية الشروق، بأشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه القصاصين، كما تم التشغيل التجريبي للمحطة. 

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عدد محطات الصرف الصحي بمدينة القصاصين 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، ان بذلك يبلغ عدد محطات رفع صرف صحي مركز ومدينة القصاصين 8 محطات هي محطة رفع صرف صحي عرب أبوقاسم، بطاقة تصميمية 4700 م 3، ومحطة الشيخ غريب، والتي تعمل بطاقة تصميمية 13 ألف متر مكعب يوم، ومحطة العوايضة والتي تعمل بطاقة تصميمية 5600 م3 يوم، ومحطة رفع صرف صحي صبري، ومحطة الجميزة، ومحطة أم عزام، ومحطة أبوناجع، ومحطة الإسعاف. 

 

المساهمة في رفع خدمة تغطية المدن 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة، ومحطات مياه الشرب، التي يتم تنفيذها في محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سوف تساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالمدن، والمراكز، والقري، والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا أن الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدماتها من خلال أنشاء المحطات الجديدة سوء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي.
 

 

 

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