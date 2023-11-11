نقابة الزراعيين بالإسماعيلية تعقد مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية (صور)

نظمت نقابة الزراعيين في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت مؤتمرًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية واختياره لولاية رئاسية جديدة.

أبرز الحضور خلال المؤتمر

وشهد المؤتمر كل من الدكتور السيد خليل نقيب زراعيين الإسماعيلية وأعضاء النقابة العامة والفرعية والمهندسين الزراعيين اعضاء النقابة، للمساهمة في استقرار البلاد واستكمال المشروعات التنموية لصالح الجمهورية الجديدة.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

مواجهة التحديات

وأكد الدكتور السيد خليل ، علي حرص مهندسي زراعيين الاسماعيلية في تدعيم الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، وأشاد بدور الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهت مصر، وخاصة خلال الهجمات الشرسة والمحاولات لنزع سيناء من أراضيها. وموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطنين الي سيناء لتصفية قضية فلسطين.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

لحظات صعبة مرت على الوطن

وأوضح أن الشعب المصري عاش مع الرئيس السيسي لحظات صعبة وانتصارات كبيرة، حيث توحدت الجماهير والجيش معًا للدفاع عن الوطن، وأكد أن الرئيس السيسي تسلم الحكم في ظروف صعبة وحساسة ونجح في قيادة البلاد.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

واختتم حديثه بترحيبه بالمتنافسين في الانتخابات الرئاسية وأكد أن صوت الزراعيين وعمال الزراعة سيكون واضحا في دعم الرئيس السيسي



وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة 424 تزكية من مجلس النواب، فضلًا عن مليونا و130 ألف تأييد من المواطنين.

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وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على "النجمة" رمزا في الانتخابات الرئاسية 2024، ورقمه 1 بكشوفات الانتخابات.



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